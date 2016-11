Die „Wildkatzen“ starten

Pfadfindergruppe in Bockenem an geht nun offiziell den Start

Nach der offiziellen Gründung einer Ortsgruppe können die Bockenemer Pfadfinder nun richtig durchstarten.

Im Rahmen eines Gottesdienstes haben 23 Jungen und Mädchen vom Abteilungsleiter für Jugend, Pfadfinder und Studenten bei der Adventjugend, Alexander Vilem, die blauen Hemden und markanten Halstücher in Empfang genommen. Die Bockenemer sind mittlerweile die 25. Ortsgruppe bei den Christlichen Pfadfindern der Adventjugend (CPA) in Niedersachsen und Bremen. Matthias Rehse wurde als Leiter und Katja Pape-Kürstein als Stellvertreterin verpflichtet. Für sie gab es Pfeifenschnüre in der entsprechenden Farbe. Insgesamt gehören sechs Personen zum Leitungsteam.Mehr zu den Pfadfindern finden Sie in der heutigen Ausgabe des Beobachters.