Ein „Finanzexperte“ führt nun den CDU-Stadtverband

Fabian Thomas gewählt / Drei Kandidaten für den Ortsrat Schlewecke

Fabian Thomas steht nun an der Spitze der CDU in Bockenem. Der 26-jährige Volkersheimer wurde am Dienstagabend von den nur 15 anwesenden Mitglieden zum neuen Vorsitzenden des Stadtverbandes gewählt. Die Wahl wurde notwendig, nachdem der erst am 18. Mai diesen Jahres ins Amt gewählte Vorsitzende Matthias Rohmann am 11. Juli aus gesundheitlichen Gründen von seinem Posten zurückgetreten war. Gleichzeitig wurden auch die Kandidaten für die nötige Ortsratswahl in Schlewecke aufgestellt.