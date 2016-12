Eine besondere „Bescherung“

17-jähriger Lennart Uhde mit großem Einsatz dabei

Vor einigen Wochen legten die Vereine und der Ortsrat in Ildehausen bekanntlich die Termine im Ort fest (der „Beobachter“ berichtete).

Kurz vor Weihnachten kam der neue Veranstaltungskalender für das Jahr 2017 heraus. Als Herausgeber für diese Hochglanz-Ausgabe zeichnet der Ortsrat Ildehausen verantwortlich.Entworfen wurde diese Broschüre unter der Leitung von Ildehausens Ortsbürgermeister Ralf Kleinfeld und Thomas Uhde. Viel Arbeit galt es dabei in das Design beziehungsweise das Layout zu stecken. Der 17-jährige Lennart Uhde zeigte hier beispielhaften Einsatz. Er machte sich im Vorfeld viele Gedanken, sichtete entsprechende Fotos und entwarf so diesen prachtvollen Veranstaltungskalender im DIN-A-5- Format. Die Fotos stammen ausnahmslos von Werner Sippel.In den nächsten Tagen verteilt Lennart diese „besondere Bescherung“ an alle Haushalte im Dorf.