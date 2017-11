Frau bei Unfall schwer verletzt

Entlastungsstraße von Bad Salzdetfurth war für über eine Stunde gesperrt

Eine 23 Jahre alte Frau ist am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Entlastungsstraße in Bad Salzdetfurth schwer verletzt worden. Gegen 9.30 Uhr war die Bad Salzdetfurtherin mit ihrem Volkswagen in Richtung Detfurth unterwegs. Nicht weit von der Kreuzung zur Schachtstraße entfernt geriet die Frau in einer Linkskurve nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen und prallte dort gegen einen Schutzwall. Ihr Fahrzeug kam anschließend auf der Seite zum Stehen.Neben dem Rettungsdienst schickte die Leitstelle die Freiwilligen Feuerwehren Bad Salzdetfurth, Bodenburg und Heinde zur Unfallstelle. „Nach den ersten Informationen sollte die Fahrerin eingeklemmt sein“, berichtete anschließend Feuerwehr-Pressesprecher Uwe Pepper. Doch bereits während der Anfahrt erfolgte per Funk die Entwarnung. Die Wehren aus Heinde und Bodenburg kehrten darauf in ihre Standorte zurück. Die Ortsfeuerwehr Bad Salzdetfurth unterstützte mit 13 Feuerwehrleuten unter der Leitung von Ortsbrandmeister Sebastian Kälz die Polizei bei der Straßensperrung, half dem Rettungsdienst bei der Bergung der verletzten Frau und stellte den Brandschutz sicher.Nach Auskunft der Polizei wurde die 23-Jährige nach der Erstversorgung zur weiteren stationären Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Die Entlastungsstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen komplett für über eine Stunde gesperrt. Der Verkehr musste durch die Altstadt ausweichen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die genaue Höhe steht noch nicht fest.