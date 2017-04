Freibad öffnet heute

Statt Eintritt wird Hilfe beim Arbeitseinsatz erwartet

Aufgrund der Schönwetterlage hat sich die Stadtverwaltung kurzfristig dazu entschlossen, das Stadtbad bereits am heutigen Sonnabend zu öffnen. Allerdings gibt es aufgrund der Kurzfristigkeit einige Einschränkungen. So kann der Haupteingang noch nicht benutzt werden, der Zutritt zum Bad ist nur über den Eingang am Kiosk benutzbar. Zudem öffnet das Bad erst um 10 Uhr und dann auch nur für einige Stunden. Je nachdem, wie gut der Termin angenommen wird, schließen sich die Tore früher oder später. Spätestens am späten Mittag ist aber erst einmal wieder Schluss.Positiv für alle Besucher – Eintritt ist nicht zu zahlen. Stattdessen wird jedoch mindestens eine Stunde Arbeit beim „Frühjahrsputz“ des Stadtbadfördervereins erwartet. Dieser wird das Gelände wieder auf Vordermann bringen, unter anderem das Laub zusammenharken und wegschaffen.Ob das Freibad auch an den folgenden Tagen öffnet, ist noch nicht sicher. Sicher ist nur der Termin für das reguläre Anschwimmen. Dieses findet am Sonntag, 30. April, statt.