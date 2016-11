Fünf Jahre lang führen sie die Stadt Bockenem

Neuer Stadtrat konstituiert sich / Gerd-Christian Barte ist Vorsitzender, Dr. Katja Günther-Schade Stellvertreterin

Der Zug fährt weiter.

Von seinen 26 Mitfahrenden ist die Hälfte ausgestiegen, doch sind auf der anderen Seite elf neu hinzugekommen. Mit dabei war erstmals sogar ein kleiner „blinder Passagier“ – der erst drei Monate alte Sohn von Imke Rubbel aus Ortshausen – der sich allerdings nach einer Dreiviertelstunde schon kurz bemerkbar machte. Die Rede ist vom neuen Rat der Stadt Bockenem, der sich in einer recht zügig verlaufenden Zusammenkunft am Montag im Beisein einer großen Zahl zuhörender Bürgerinnen und Bürger, darunter auch dem neuen Lamspringer Bürgermeister Andreas Humbert, konstituierte. Dem Anlass entsprechend ging es um diverse Regularien und um die Besetzung zahlreicher Positionen in unterschiedlichen Funktionen und Gremien. Beschlüsse zu herkömmlichen Sachthemen wurden nicht gefasst.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der heutigen Print Ausgabe des Beobachters.