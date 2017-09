Heute Nachwuchstag beim Musikzug Bockenem

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bockenem lädt wieder zum Nachwuchstag in das Feuerwehrgerätehaus (Ernst-Deger-Straße 37) ein. Am heutigen Sonnabend zwischen 14 und 17 Uhr präsentiert der Musikzug sein Nachwuchsprogramm – von den Flötengruppen bis zum Jugendorchester.

Bereits seit 2010 arbeitet der Musikzug Bockenem intensiv an seinem musikalischen Nachwuchs mit dem eigens dafür gegründetem Förderverein.

Das Konzept umfasst sowohl die musikalische Früherziehung (im Kindergarten), die musikalische Erstausbildung für Grundschüler als auch die Ausbildung am Blasinstrument für jedes Alter. An diesem Tag präsentieren sich die Gruppen der musikalischen Erstausbildung unter der Leitung von Anne Linde und das Jugendorchester „JuMBo“ (Jugend des Musikzuges Bockenem) unter der Leitung von Alexander Rath. Neben diesem bunten Programm mit Singen, Rhythmus und Ensemblespiel hat das Publikum auch die Gelegenheit, die verschiedenen Instrumente besser kennen zu lernen und Fragen zu stellen. Auf besonderen Wunsch können einige Blasinstrumente auch vor Ort ausprobiert werden. Der Nachwuchs präsentiert sich dabei in gewohnt locker-gemütlicher Atmosphäre, wobei natürlich auch für Essen und Getränke gesorgt ist.

Anfänger und Wiedereinsteiger sind herzlich willkommen

Die Musikpädagogin Anne Linde wird nicht nur die Ergebnisse ihrer Arbeit mit den Kindern zeigen, sondern steht auch gerne für Fragen zu ihren Blockflötengruppen zur Verfügung. Eine gute Gelegenheit für alle Grundschüler und ihre Eltern, sich über ihr Konzept zu informieren, da im Januar ein neuer Kurs für Erstklässer beginnt. Der Einstieg bei der Ausbildung am Blasinstrument ist in Absprache mit den jeweiligen Ausbildern jederzeit möglich, auch Erwachsene und Wiedereinsteiger sind im Musikzug immer willkommen. Viele der aktuellen Mitglieder haben ebenfalls erst als Erwachsene mit ihrer Instrumentalausbildung begonnen. Natürlich freut sich das Jugendorchester ebenfalls über neue Mitspieler, denn je mehr Musiker mitspielen, desto mehr Spaß haben sie dabei. Einige Jugendliche spielen schon längst im „großen“ Musikzug mit, haben aber im Jugendorchester so viel Spaß, dass sie immer noch zu den Proben kommen. „Wir sind stolz auf die Leistungen unserer Jugendlichen, viele haben sogar schon ihr D2-Abzeichen gemacht! Es macht immer viel Freude mit ihnen zu proben“, sagt der musikalische Leiter des JuMBo und neuer Jugendwart Alexander Rath über seine Arbeit mit den Jugendlichen.

Damit der Musikzug sein Nachwuchsprogramm weiter ausüben und ausbauen kann, benötigt der Förderverein immer neue Mitglieder und Förderer. Auch zur Arbeit des Fördervereins stehen Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung