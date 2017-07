Hochwasser live

Hier versorgen wir Sie mit aktuellen Infos

18:12: Derfür die morgige Ausgabe ist fertig.aus allen unseren Bereichen haben wir zusammengetragen, inklusive eines Rückblicks auf die Hochwässer von 1998 bis 2007. Über unsere Facebook- sowie die Internetseiteseite halten wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden, sollte es Neuigkeiten geben. Wir danken allen Lesern, die uns mit Fotos und Videos versorgt haben. Wir nehmen natürlich weiterhin Bilder, habt aber Verständnis dafür, dass wir nur einen kleinen Teil davon im Blatt veröffentlichen und (einen etwas größeren Teil) hier teilen können.17:20: Meldung des Landkreises Goslar:wird evkuiert. Aufgrund der weiterhin angespannten Hochwassersituation droht derzeit der Damm eines „alten“ Teiches oberhalb des Schalker Teiches zu brechen. Durch die abgehenden Wassermassen ist damit zu rechnen, dass der Schalker Teich überlastet wird und überläuft. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Oberschulenberg werden von den Einsatzkräften, die in ausreichender Zahl vor Ort sind, derzeit vorsorglich evakuiert.15:50: In derentspannt sich die Lage. Laut Lutters Ortsbrandmeister Maximilian Seifert wurde am Mühlenteich ein Damm zur Verstärkung gebaut. Später will die Feuerwehr Kontrollfahrten durch den Ort machen unter anderem um die Gullydeckel wieder draufzusetzen.15:27: Die, nach Königsdahlum und Bornum geht es jedoch weiterhin nicht.15:09: Seit gut einer Stunde ist die beigesperrt. Hier ist kein Durchkommen mehr. Von den Gärten der Allee aus drückt das Wasser in Richtung Altstadt. Es wurde bereits eine Sandsackbarriere errichtet, berichtete soeben Bürgemeister Rainer Block. An den Nebenflüssen der Nette entspannt sich die Situation so langsam. Dasmusste glücklicherweise nicht evakuiert werden, das Wasser stand jedoch über einen Meter hoch im Keller. Mehrere Ortschaften sind jedoch weiterhin nur sehr schwer zu erreichen. Glücklicherweise keine Probleme gibt es mit dem Chemiebetrieb auf dem Gelände der. Die Untere Wasserbehörde war bereits vor Ort.14:26: Derhat aufgrund des ausgerufenen Katastrophenalarms ein Bürgertelefongeschaltet. Unter der 05321/76-333 können Bürgerinnen und Bürgern Auskünfte unter anderem zur aktuellen Lage sowie zu Hilfsangeboten einholen.14:15: Aktuell liegt ein Einsatzschwerpunkt im Landkreis Göttingen in der Gemeinde Bad Grund. Die Markau inist über die Ufer getreten. Unter anderem sind der Edeka-Supermarkt und die Firma Obermann davon betroffen. Die Thüringer Straße musste gesperrt werden.14:10 Uhr: Diemeldet: Die Neile ist über die Ufer getreten. Die B248 nach Hahausen, sowie die Gemeindeverbindungsstraße (ehemalige K49) nach Nauen sind aufgrund von Überschwemmungen bereits gesperrt. Die Ortsdurchfahrt in Neuwallmoden ist überflutet.14:04: Fürist noch keine Entspannung in Sicht. Der Pegelstand der Nette steigt weiter. Er steht inzwischen an der Messstelle bei 389 Zentimeter und ist in der vergangenen Stunde um 6 Zentimeter gestiegen. Der bisher höchste gemessene Wert lag im Jahr 2007 bei 366 Zentimeter. Rund 200 Wohnhäuser sind derzeit von den Wassermassen betroffen, teilte Kreisbrandmeister Uwe Fricke mit.Ähnlich auch die. Dort ist der Wasserstand alleridngs inzwischen gesunken. Um 8.45 Uhr stand das Wasser 714 Zentimeter hoch, jetzt sind es 688 Zentimeter. Der bisherige Rekord stand bei 675 Zentimeter. Allerdings – die Prognosen sind noch nicht sicher. Die 7-Meter-Marke könnte noch einmal erreicht werden.13:28 Uhr: Operationen in Harzkliniken werden verschoben: In den Asklepios Kliniken inundwurden vorsorglich die planbaren, sogenannten elektive Operationen, für heute und morgen abgesagt, teilt Klinikmanager Matthias Dürkop mit. Das heißt: die Patienten – es sind keine Notfallpatienten - wurden informiert, dass ihre Operation verschoben wird und sie bitte aktuell nicht in die Klinik kommen sollen. Die Asklepios Harzkliniken führen aber alle Notfalloperationen wie gewohnt weiter durch, auch die Patienten, die bereits im Haus sind, werden selbstverständlich operativ versorgt. Die Kliniken nehmen weiter an der Notfallversorgung teil. Die Notaufnahmen sind wie gewohnt rund um die Uhr geöffnet und vollständig einsatzbereit, fügt er an.13 Uhr: Wohl am schlimmsten betroffen in der Gemeinde Bad Grund ist die Ortschaft, wo die Markau über die Ufer getreten ist. Randvoll ist das sonst so beschauliche Flüsschen, dass sich im Bereich der Brücke bei der Firma Obermann in Teichhütte zu einem reißenden Fluss mit Wasserfall entwickelt hat.12:46 Uhr: Die Lage ist auch imextrem angespannt. An mehreren Stellen ist der Deich der Innerste gebrochen, so der noch im Aufbau befindliche Schutz bei Heersum und auch bei Groß Düngen. Die B243 ist inzwischen an mehreren Stellen gesperrt. Von A nach B kommt man fast nur noch gesichert über die Autobahn. Die Lamme ist in Bad Salzdetfurth schon seit längerem über die Ufer getreten, die Altstadt steht einen Meter unter Wasser. Viele weitere Ortschaften stehen unter Wasser. Die Berufsfeuerwehren aus Salzgitter und Braunschweig waren bereits gestern in Hildesheim im Einsatz. Die Post kam am Morgen nicht zum Verteilzentrum in Östrum – in mehreren Gemeinden, darunter auch Bockenem, bleibt der Briefkasten daher heute weitestgehend leer.12:35: Die Notfallversorgung in denin Goslar, Bad Harzburg und Clausthal-Zellerfeld ist gewährleistet, bestätigt Klinikmanager Matthias Dürkop auf Anfrage. Der Krisenstab saß zusammen, schwierig gestaltet sich aufgrund der Hochwasserlage die Anfahrt zu den Kliniken.12:30 Uhr: Derhat aufgrund der angespannten Hochwassersituation im Kreisgebiet soeben offiziell den Katastrophenfall ausgerufen. Mit diesem Schritt übernimmt der Katastrophenschutzstab (KatS) des Landkreises Goslar ab sofort die Gesamtverantwortung und übergeordnete Koordination aller Einsätze für das Kreisgebiet.12:27 Uhr: „Wir haben an vielen Stellen kompletterklärtesoeben gegenüber dem „Beobachter”. „Das sind Wassermassen, wie wir sie noch nie erlebt haben”, so Warnecke weiter. Eine Ende ist nicht in Sicht. Das Wasser stellt sowohl die betroffenen Anwohner als auch die Wehren vor eine neuerliche Herausforderung. Zwar wurde durch das Rückhaltebecken vor Rhüden das Wasser um viele Stunden zurückgehalten, seit der vollständigen Füllung bot es am Ende aber keinen weiteren Schutz. Die andauernden Regenfälle lassen das Hochwasser 2017 bereits jetzt als erheblich stärker einstufen als das Hochwasser von 1998, heißt es auch seitens der Stadt Seesen. In Rhüden hat es bereitsgegeben, teilte die Feuerwehr mit. Er musste mit dem Schlauchboot gerettet werden. Viele Straßen sind abgeschnitten. Die Lage ist gleichzeitig sehr unübersichtlich und die Feuerwehren kämpfen derzeit an allen Ecken und Enden gegen das Wasser.12:00 Uhr: In vielen Ortschaften ist die Hochwasser-Lage dramatisch. Ein kleiner Überblick:Es gibt anscheinend Gerüchte, der Damm beisei gebrochen. Das ist nicht richtig, wie uns soeben berichtet wurde! Es wird lediglich das Wasser, welches hinten reinfließt, vorne wieder abgelassen. Es greiftsomit die sogenannte Hochwasserentlastung. Der Pegel am Wehr steht bei 5,40 Meter, höher darf es nicht werden, ansonsten würde der Damm überspült. Das Unterdorf steht trotzdem bereits unter Wasser. Die Bundesstraße nachist gesperrt.Infos von der

Zur aktuellen Lage im Ambergau, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Die anhaltenden Regenfälle lassen das Wasser immer weiter ansteigen. Die Böden nehmen keinen Regen mehr auf und das Wasser läuft von den Feldern. Die Nette hat an der Messstation in Rhüden aktuell einen Pegelstand von 375 cm erreicht. Tendenz weiter steigend. Der Höchststand wird gegen 12.00 Uhr erwartet.Beim Hochwasser 2007 betrug der Pegelstand 366 cm.Es sind sehr viele Straßen von den Wassermassen betroffen und nicht befahrbar. Nicht jede Straße kann mit den entsprechenden Verkehrsschildern gesperrt werden.Intritt die Nette stark über. Es wird versucht das Gewerbegebiet Hachumer Str. mit Sandsäcken zu schützen. Die B243 ist bereits einseitig gesperrt, die K331 nach Königsdahlum ist gesperrt. Die Stadt bittet darum, den Stadtpark nicht mehr zu betreten. Der Kindergarten Südwall wurde trotz Sandsäcke geflutet. DieFeuerwehr versucht die Wohnhäuser dort zu schützen. Die K333 nach Ortshausen ist nicht befahrbar. Der ganze Bereich Ortshäuser Str., Stadtpark und am Waschbär ist überflutet.ist nur noch über den Eierkamp zu erreichen.ist quasi abgeschnitten und von Bockenem, Schlewecke und Mahlum aus nicht zu erreichen. Der IV. Zug unserer Feuerwehr ist in Volkersheim im Einsatz, auch aus Bodenstein kommt Unterstützung. Werder ist nur noch von Nette aus erreichbar.Inversucht die Feuerwehr die Betriebe der Wilhelmshütte zu schützen. Holzweg und Heerstr. sind stark betroffen. Unsere Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr und unsere Mitarbeiter/-innen sind seit gestern unermüdlich im Einsatz. Vielen Dank. Wir hoffen auf eine Beruhigung der Lage, müssen jedoch bis Mittag noch mit einer Verschärfung der aktuellen Situation rechnen.

Aktuelle Meldung von der Feuerwehr Goslar: Hochwasserlage in derverschärft sich +++ Evakuierungen sind angelaufen. ++ Die Goslarer Altstadt ist für den Autoverkehr gesperrt und soll weiträumig umfahren werden +++ Besonders betroffen ist die Goslarer Altstadt und das Altersheim Theresienhof an der Rammelsberger Straße, dort kommt es zu Evakuierungen +++ Informationen für Betroffene und Angehörige sind über das Bürgertelefon der Stadt Goslar unter 05321/704115 erhältlich