Janina Altmann Deutsche Meisterin

Treppenterrier freuen sich über Titel im Hufeisenwerfen

Die 21. Deutsche Meisterschaft im Hufeisenwerfen fand in Rübgarten (Nähe Reutlingen) statt.

Ausrichter waren die Country Freunde Rübgarten. Die Treppenterrier Bockenem waren mit Dieter Altmann und Tochter Janina angetreten. Bedingt durch den Abbau der gekündigten Hufeisen-Wurfanlage beim Hotel Sauer konnten nicht mehr Terrier ins Rennen geschickt werden. Aber gleich am ersten Wettkampftag kam die frohe Botschaft: Janina Altmann, die jüngste Teilnehmerin im Feld, ist Deutsche Meisterin in der German Disziplin. Dieter Altmann konnte in dem stark besetzten Feld der Männer nicht mithalten. Am 2. Tag der American Disziplin war für beide nach den Gruppenspielen Schluss. Voller Stolz kann Terrierchef Bubi Reis verkünden, dass die Treppenterrier inzwischen in der ewigen Rangliste der Deutschen Meisterschaften auf Platz 5 liegen, obwohl man erst seit 2005 offiziell wirft. In der German Disziplin holten bisher Janina Altmann und Bubi Reis sowie zweimal Ute Kowald den Titel. Lediglich Gerlinde Reis gewann den Titel in beiden Disziplinen.An mehreren Boßelveranstaltungen wurde in Königsmoor, kurz vor Hamburg und beim Pfeil Rhüden teilgenommen. Das große Sommerfest in Hahnenklee wurde wieder erfolgreich mit dem großen Spieleangebot der Terrier durchgeführt, ebenso auch beim Sommerfest der SPD Heinde/Lechstedt. Eine Gruppe aus Wolfenbüttel war im heimischen Störy mit dem Spieleangebot hochzufrieden. Demnächst stehen wieder verschiedene Vereinsmeisterschaften an.