Lettischer Chor in Bockenem zu Gast

Seit nunmehr 25 Jahren unterstützt die „Kirchliche Lettlandhilfe Seesen e.V.“ ihre lettische Patengemeinde in Rauna. Durch zahlreiche Fahrten und Hilfslieferungen sind mittlerweile langjährige Freundschaften über die Sprachgrenzen hinaus entstanden. Aus diesem Anlass wird nicht nur eine Abordnung aus Rauna nach Seesen kommen. Auch der Jugendchor „Verdandi“ des Staatlichen Deutschen Gymnasiums in Riga wird am Sonntag, 27. August, in Bockenem zu Gast sein und unter anderem um 20 Uhr ein Konzert in der St.-Pankratius-Kirche geben. Im ersten Konzertteil werden die zirka 35 jungen Chormitglieder in Trachten auftreten und lettische Weisen zu Gehör bringen. In einer kurzen Pause, werden den Besuchern Getränke angeboten. Anschließend erklingen dann geistliche Werke. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.