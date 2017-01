Mann tot aufgefunden

Freund entdeckt 63-Jährigen regungslos auf der Couch sitzend

Ein Bockenemer wollte am vergangenen Sonnabendmittag einen Freund in der Hubertusstraße besuchen.

Als dieser die Wohnungstür nicht öffnete, ging er um das Haus herum um sich an der Terrassentür bemerkbar zu machen. Dort entdeckte der Mann durch das Fenster seinen Freund reglos auf der Couch sitzend. Daraufhin wählte er den Notruf. Um den Zugang zur Wohnung herzustellen wurde gleichzeitig mit dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr alarmiert. Nach Eintreffen am Einsatzort wurde sofort die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Für den 63-jährigen Bewohner kam jedoch jede Hilfe zu spät. Wann der Mann gestorben ist, ist noch unklar. Zuletzt wurde er am Donnerstag lebend gesehen. Im Einsatz waren die ASB-Rettungswache Bockenem und die Feuerwehr Bockenem.