Ministerpräsident Weil besucht Bockenem

Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Markus Brinkmann wird der Niedersächsische Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzende Stephan Weil Bockenem besuchen. Die Bereisung findet am kommenden Donnerstag, 7. September in der Zeit von 18 Uhr bis zirka 20.30 Uhr statt. Weil wird im Turmuhren- und Heimatmuseum, dem Bockenemer „Kulturladen“ und dem Uhrenatelier Manßhardt & Kurzidim zu Gast sein. Natürlich wird er sich auch im Goldenen Buch der Stadt eintragen.Das Museum steht in der gesamten Woche im Fokus. Schon am Montag kommt das NDR-Fernsehen und berichtet aus Anlass des 50-jährigen Bestehens. Im Rahmen der Reihe „Mein Nachmittag“ in der Rubrik „Tietzer kommt“ gibt es in der Zeit von 16.20 Uhr bis 17.10 Uhr mehrere Liveschalten aus den Museumsräumen. „Gäste sind zu dieser Übertragung herzlich willkommen“, heißt es von Seiten der Stadt. Auch der NDR wird das Uhrenatelier Manßhardt & Kurzidim besuchen und darüber berichten.Am Wochenende steht dann die zweitägige Feier an. Vorträge, Filmvorführungen, Sonderausstellung, Stadtführungen, Flohmarkt, Kaffee und Kuchen, Herzhaftes von Ulf Schliebaum – es wird allerhand los sein, rund um das Museum.