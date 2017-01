Am Alten Friedhof 6

, Am Alten Friedhof 6 , 31167 Bockenem DE

St.-Clemens-Kirche , Am Alten Friedhof 6 , 31167 Bockenem DE

Ökumenische Musik bei Kerzenschein gibt es am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr zum Abschluss der Weihnachtszeit in der St.-Clemens-Kirche in Bockenem zu hören. Die Eheleute Helga und Josef Raser sowie Marion und Stefan Imholz laden traditionell zum gemeinsamen Musizieren ein. Es werden Chor-, Orgel- und Flötenmusik gespielt und weihnachtliche Texte geboten. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für einen guten Zweck gebeten.