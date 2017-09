Musikzug Nette: Konzert und Oktoberfest

Bockenem : ROGA-Haus Nette |

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Nette veranstaltet am 22. und 23. September sein traditionelles Doppelkonzert in der Netter „ROGA“-Halle. Das Konzert am Freitag, 22 September, ist das erste Konzert mit dem neuen Dirigent Niels Unverhau. Beginn ist um 19.30 Uhr. Einen Tag später findet das Oktoberfest statt. Dazu spielen ab 16 Uhr im Wechsel der Musikzug aus Nette sowie die Almetaler Musikanten aus Almstedt auf. Natürlich gibt es auch bayerisches Essen und Getränke. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.