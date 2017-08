NDR-Fernsehteam kommt nach Bockenem

Norddeutscher Rundfunk sendet am 4. September live über das Museumsjubiläum

Zum 50-jährigenJubiläum kommt das Turmuhren- und Heimatmuseum in Bockenem ganz groß raus. Der Norddeutsche Rundfunk sendet live vom Buchholzmarkt. Die Nachricht aus der NDR-Zentrale in Hamburg freuen sich über die Organisatoren von dem Verein für Heimatkunde im Ambergau natürlich riesig. „Die Zusage liegt jetzt auf dem Tisch“, berichtet die Vorsitzende Maike Becker. Aus der Redaktion heißt es: „Auf der Suche nach spannenden Themen sind wir auf das Museum aufmerksam geworden und sind begeistert von der Präsentation.” Der NDR plant die Ausstrahlung der Sendung „Mein Nachmittag“.In der Rubrik „Tietzer kommt“ stehen die alten Zeitmesser und die eine oder anderen besonderheiten im Mittelpunkt. Für den Live-Bericht ist ein bemerkenswerter technischer Aufwand nötig. Die Details hat der NDR mittlerweile dem Planungsteam mitgeteilt. Der Sender rückt am 4. September mit einem 15-köpfigen Team nach Bockenem an.