Ortsräte Bornum und Bockenem kommen zusammen

Die Ortsräte Bockenem und Bornum kommen in der kommenden Woche zu ihren nächsten Sitzungen zusammen.

Am Dienstag, 7. März, spricht der Bockenemer Ortsrat ab 18.30 Uhr unter anderem über das Sanierungsgebiet Kernstadt, den Stand der Sanierung sowie das Osterfeuer, den Ferienpass und die Seniorenfahrt. Tagungsort ist der kleine Sitzungssaal im Rathaus. Am Donnerstag, 9. März, ab 19 Uhr, ist der Bornumer Rat im Schützenhaus an der Reihe. Dabei wird über die während der Dorfbegehung festgestellten Punkte gesprochen. Weitere Themen sind das Förderprogramm „Ambergau Süd“, der Neugeborenen- und Neubürgerempfang sowie den Sachstand der offenen Themen.