Osterfeuer allerorten

Übersicht aller Feuer im Stadtgebiet

In diesem Jahr werden wieder in allen Ortschaften Bockenems Feuer die beiden Osternächte erhellen. Nachdem es im vergangenen Jahr in Werder aufgrund der Auflösung der örtlichen Wehr kein Feuer gab, wird es auch dort diesmal wieder brennen. Ansonsten hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum etwas verändert, weder an den Abbrennorten, noch den Anfangszeiten. In Bockenem wird erneut der Spielmannszug der örtlichen Feuerwehr ein kleines Konzert geben und der Ortsrat verteilt kleine Süßigkeiten an die Kinder. dhBockenem: Ostersamstag, 19 Uhr, Feldmark K 333 zwischen Bockenem und Ortshausen, Ausrichter: Ortsrat und Ortsfeuerwehr;Bönnien: Ostersamstag, 19 Uhr, Parkplatz Fußballplatz, Ausrichter: Ortsfeuerwehr;Bornum: Ostersamstag, 19 Uhr, Landwehrstraße Feldmark, Ausrichter: Ortsrat, VfR Bornum und Ortsfeuerwehr;Bültum: Ostersamstag, 19.30 Uhr, 2.Wanneweg, Feldmark Richtung Bültum, Ausrichter: Ortsfeuerwehr;Groß und Klein Ilde: Ostersamstag, 19 Uhr, Feldmark Groß Ilde, Bergfeld, Ausrichter: Ortsvorsteher und Ortsfeuerwehr;Hary: Ostersamstag, 19 Uhr, ehemalige Schuttkuhle Feldmark Hary, Ausrichter: Ortsvorsteher, Ortsfeuerwehr;Jerze: Ostersonntag, 19 Uhr, Feldmark an L 594 zwischen Jerze und Nauen, Ausrichter: Ortsfeuerwehr;Königsdahlum: Ostersamstag, 19 Uhr, Feldmark K 331 zwischen Königsdahlum und Wohlenhausen, Ausrichter: Ortsfeuerwehr;Mahlum: Ostersonntag, 19 Uhr, Alte Kuhle im Bereich des Hochbehälters, Ausrichter: Ortsfeuerwehr;Nette: Ostersonntag, 19 Uhr, Weinberg, westlich der Gaststätte, Ausrichter: Ortsfeuerwehr;Ortshausen: Ostersonntag, 19 Uhr, Grillecke Ortshausen, Ausrichter: Heimatverein, Ortsvorsteher und Ortsfeuerwehr;Schlewecke: Ostersamstag, 19 Uhr, Feldmark Befferberg / Wohldenberger Straße, Ausrichter: Ortsfeuerwehr;Störy: Ostersonntag, 19.30 Uhr, Breiter Weg oberhalb des Wasserbehälters, Ausrichter: Ortsfeuerwehr und Ortsvorsteher;Upstedt: Ostersonntag, 19 Uhr, Feldmark, in der Verlängerung der Straße „Am kleinen Berge“, Ausrichter: Ortsfeuerwehr und Ortsvorsteher;Volkersheim: Ostersamstag, 19 Uhr, Feldmark Richtung Friedhof, An der Rotte, Ausrichter: Ortsfeuerwehr, FC Ambergau/Volkersheim und Ortsrat;Werder: Ostersonntag, 19.30 Uhr, Feldmark, Alte Sandgrube, Ausrichter: Ortsvorsteher, Bürgerverein, Ortsfeuerwehr Schlewecke.Wohlenhausen: Ostersonntag, 19.30 Uhr, Pilshaiweg, Feldmark Wohlenhausen, Ausrichter: Ortsfeuerwehr.