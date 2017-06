Pfingstsonnabend 14. MoGo in Werder

Werder: St.-Johannes-Kapelle |

Zum mittlerweile 14. Motorradgottesdienst werden am morgigen Pfingstsonnabend, 3. Juni, über 100 Biker aus der Region in Werder erwartet. Das Vorbereitungsteam hat nun die letzten Details der Veranstaltung festgelegt. Sie beginnt um 10.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Pastorin Christina Sindermann gestaltet um 11.30 Uhr den Gottesdienst in der St.-Johannes-Kapelle. Eine Stunde später startet die etwa 120 Kilometer lange Ausfahrt, die die Teilnehmer zunächst in Richtung Greene und Alfeld führt. Nach einer Kaffeepause geht es zurück nach Werder. Am Ausgangspunkte wartet bereits das MoGo-Team mit Speisen und kühlen Getränken auf die Biker. Dort können es sich die Gäste in den weiteren Stunden gutgehen lassen. „Bei der Tombola gibt es wieder zahlreiche, schöne Preise zu gewinnen“, erklärt Mitorganisator Walter Thielke. Den Erlös aus dem Verkauf des selbstgebackenen Kuchens und den Tombolalosen stellen die Veranstalter für einen guten Zweck zur Verfügung.