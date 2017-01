Ruhiges Jahr für die Ilder Wehr

Nur zwei Einsätze waren in 2016 abzuarbeiten

Das Jahr 2016 ist für die Freiwillige Feuerwehr Ilde sehr ruhig verlaufen.

Lediglich zwei Hilfeleistungen stehen im Einsatzbuch. „Wir sind zu zwei Tierrettungen ausgerückt“, erklärte Ortsbrandmeister Volker Klawitter in der Hauptversammlung. Wenn Tiere in Not geraten, müssen die Feuerwehren künftig im Regelfall nicht mehr ausrücken. Diesen Job übernimmt eine externe Firma. Mit 30 Aktiven sind die Ilder Brandschützer gut aufgestellt. „Darauf ruhen wir uns aber nicht aus“, sagte der Ortsbrandmeister.Einen besonderen Fokus richtet die Wehr auf die Übungsdienste, um bei den unterschiedlichen Einsätzen gut gerüstet zu sein. Ein Thema in der Hauptversammlung war auch die Ausstattung der Atemschutzgeräteträger mit Helmen, die zur neuen Ausrüstung kompatibel sind. In diesem Punkt hoffen die Ilder auf eine schnelle Lösung seitens der Stadt. Sehr wichtig sei auch ein gutes Miteinander mit den benachbarten Wehren im Zug. „Diese Zusammenarbeit wollen wir weiter verstärken“, sagt Volker Klawitter. Der Blick sei natürlich auch auf die Zukunft gerichtet. „Wir möchten verschiedene Dienste intensiver gestalten“, so der Ortsbrandmeister.Auf der Tagesordnung standen auch Ehrungen verdienter Mitglieder. Seit 50 Jahren gehören Günther Haars, Gerd Geries und Hans Martin Rudolph zum Kreis der Aktiven. Sie nahmen in der Hauptversammlung das Niedersächsische Ehrenzeichen in Gold in Empfang. Für die Stadt nahm Bockenems Bürgermeister Rainer Block die Ehrungen mit Urkunde und Präsent vor. Der Verwaltungschef berichtete zudem über aktuelle Themen und dankte den Brandschützern für ihren ehrenamtlichen Einsatz, der den Ildern rund um die Uhr Sicherheit verschafft.Die Ortswehr plant für den 18. Februar eine Braunkohlwanderung. Alle Einwohner können mit auf Tour gehen. Außerdem wird wieder das Osterfeuer abgebrannt. Der Gründerpokalwettbewerb der Jugendfeuerwehren ist für den 23. September geplant. Zwei Beförderungen rundeten den Jahresrückblick ab. Sarah Thurow freute sich über eine Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau. Sebastian Wellert ist nun Oberfeuerwehrmann.