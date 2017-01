Russische Folklore im Rathaus

Musikensemble Gorniza zu Gast in Bockenem

Das russische Musikensemble „Gorniza“ ist erneut in Bockenem zu Gast.

Auf Einladung des Kulturladens Bockenem gibt die Gruppe am Freitag, 13. Januar, um 20 Uhr im Rathaus Bockenem ein abwechslungsreiches Folklorekonzert. Ein breites Programm mit traditioneller russischer Folklore, einer Weihnachtszeremonie, einem Hochzeitsritual und mit vielen wunderbaren russischen Liedern, Tänzen und Balladen erwartet das Publikum. Das professionelle Musikerpaar Olga und Alexander Fomin tritt zusammen mit hochbegabten Jugendlichen auf, die sie alle unterrichten. Die auf diese Weise neu zusammengesetzte Gruppe wird mit dem Konzert an frühere gefeierte Erfolge anknüpfen können.Der Besuch diese bemerkenswerten Ensembles steht im Zusammenhang mit dem 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen Hildesheim und Gelendzhik, der lebendigen Kurstadt am Schwarzen Meer. Der Auftritt wird von Claus-Ulrich Heinke moderiert. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird am Ausgang gebeten.