Thalea-Trio beim Kulturladen

Bockenem : Kulturladen |

Die drei Berliner Frauen spielen am 17. September

Am Sonnabend, 17. September, öffnet der Kulturladen in Bockenem wieder seine Pforten. Drei junge Damen aus Berlin spielen ab 20 Uhr auf, und zwar in ungewöhnlicher Besetzung mit Geige, Klavier und Saxophon. Theresia May (Violine) und Annette Diening (Klavier) sind das erste Mal im Ambergau. Die Saxophonistin Lea Tullenaar dagegen begeisterte schon in der vergangenen Saison mit ihrer Kunst das Publikum in der Kulturscheune. Das Thalea-Trio präsentiert Originalkompositionen und Arrangements von Astor Piazzolla, Martin Kollas und Jean-Luc Defontaine. Im ersten Teil des Konzertes geht es eher um spätromantische Klänge, mal verträumt, mal rhythmisch betont. Der zweite Teil orientiert sich überwiegend an diversen Tangos, natürlich auch von Astor Piazzolla.

Der Kulturladen freut sich auf die Gäste. Das Team hält wie gewohnt Getränke und kleine kulinarische Leckereien bereit. Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro in Bockenem bei der Druckerei Rauer in der Marktstraße, unter Telefon (05067) 6363 oder per E-Mail unter cluheinke@gmail.com. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro.