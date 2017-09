Turmuhren und noch einiges mehr

Bockenem : Buchholzmarkt |

Umfangreiches Programm zum Jubiläum erarbeitet

Kleine Wunderwerke der Technik stehen am kommenden Wochenende in Bockenem im Mittelpunkt, wenn das Turmuhren- und Heimatmuseum auf dem Bockenemer Buchholzmarkt sein 50-jähriges Bestehen feiert. Uhren stehen natürlich im Mittelpunkt der zweitägigen Feierlichkeiten, doch es gibt noch einiges mehr zu entdecken.

Denn im „Museum der Zeit“, wie es sozusagen im Untertitel heißt, gibt es im Untergeschoss zwar über 60 große und kleine Turmuhren zu besichtigen. Doch im 1. Obergeschoss ist auch ein Teil der Bockenemer Stadtgeschichte zu entdecken. Zum Beispiel das nachgestellte Büro des Firmengründers Johann Friedrich Weule, der die Turmuhren damit nach Bockenem brachte. Seine Firma exportierte sie im 19. und 20. Jahrhundert in alle Welt und machte die Ambergaumetropole somit weltbekannt. Noch heute werden immer wieder Sichtungen von überall her gemeldet.



Freitag, 8. September



19.00 Uhr: Offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen, anschließend Sektempfang



Sonnabend, 9. September, 13 bis 18 Uhr



13 Uhr: Eröffnung der Jubiläumsfeier im „Museum der Zeit“ im 1. Obergeschoss sowie der

Ausstellungen „Königsweg“ und „Grabung Hachum“

13.30 Uhr: Führung durch die Ausstellungen

14 & 16 Uhr: Filmvorführung im Gemeindehaus am Papenberg

14 Uhr: Stadtführung mit Dieter Rüdiger und der „Hildesheimer Gemeinheit AD 1350“, Treffpunkt am Museum; Kaffee und Kuchen bei der AWO, „Haus am Papenberg“

15 & 16 Uhr: Turmbesteigung der Kirche St. Pankratius

15.30 Uhr: Vortrag der Uhrmachermeister Manßhardt & Kurzidim im Museum

20 Uhr: Klassikabend der Premiumklasse im „Kulturladen“



Sonntag, 10. September, 11 bis 18 Uhr



11 Uhr: Führung durch Museum & Ausstellungen

11.30 Uhr: Herzhaftes auf dem Buchholzmarkt mit dem Team von Ulf Schliebaum

14 Uhr: Flohmarkt und Kaffee & Kuchen auf dem Buchholzmarkt von der MiA; Stadtführung mit Dieter Rüdiger und der „Hildesheimer Gemeinheit AD 1350“

15 & 16 Uhr: Turmbesteigung der Kirche St. Pankratius

15.30 Uhr: Vortrag der Uhrmachermeister Manßhardt & Kurzidim im Museum

16 Uhr: Vortrag von Dr. Thomas Dahms „Reise auf dem Königsweg“, Sitzungssaal Rathaus

16 Uhr: Filmvorführung im Gemeindehaus am Papenberg