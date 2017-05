Udo-Jürgens-Abend in Bockenem

Buchholzmarkt verwandelt sich am 10. Juni wieder in eine große Open-Air-Bühne

Am Sonnabend, 10. Juni, ist es wieder so weit. Mitten in der historischen Altstadt von Bockenem verwandelt sich der malerische Buchholzmarkt zur stimmungsvollen Arena für ein großes Openair-Event.

Der Sänger Peter Frank präsentiert die Lieder des unvergessenen Udo Jürgens. Partystimmung und romantisches Feeling werden sich in dieser Sommernacht abwechseln. Der international anerkannte Musiker kann Klassik und Pop gleichermaßen. Er ist als Sänger und Pianist mit eigener Band genauso erfolgreich wie auf Opernbühnen (unter anderem beim TfN). Als Liedermacher und Komponist gestandener Musical-Produktionen hat er sich einen guten Namen gemacht. Mit seiner Stimme ist er für die Udo-Jürgens-Lieder wie geschaffen.Er kommt aber nicht alleine in die Ambergau-Metropole. Der in Weimar lebende Sänger wird von einer hochklassigen Vier-Mann-Band begleitet, deren Bläser schon zur Roger-Cicero-Band gehörten. Als Special-Guest hat Peter Frank die renommierte Sängerin und Bühnendarstellerin Charlotte Heinke eingeladen. Auf vielen Musicalbühnen Deutschlands wurde sie als Hauptdarstellerin gefeiert. Zurzeit tourt sie mit dem Erfolgsmusical „Höchste Zeiten“ durch Europa. Einer ihrer ganz großen Erfolge war das Udo-Jürgens-Musical „Ich war noch niemals in New York“. Diesen musikalischen Blockbuster hat sie in Hamburg mit aus der Taufe gehoben und in Oberhausen als Erstbesetzung zu umjubelten Erfolg geführt. Sie hat Udo Jürgens noch persönlich kennenlernen können. „Er war sehr angetan von unserer Show und hat mir persönlich gedankt und auch noch einige Tipps mit auf den Weg gegeben. Ich denke mit Dankbarkeit und Wehmut an diesen großen Künstler, “ erinnert sich Charlotte Heinke an die letzte Begegnung mit ihm.Am 10. Juni wird der Marktplatz um 18 Uhr geöffnet. Um 19 Uhr geht´s dann los. Zunächst tritt der KuLa-Kinderchor auf und präsentiert mit Singen und Tanzen sein Mini-Musical „Reise um die Welt“. Ab 19.45 Uhr bringt der temperamentvolle und begeisternde Chor „Gospel Unity“ echte Gospelstimmung auf den Platz. Um 20.30 Uhr heißt es dann „Bühne frei für die Musik von Udo Jürgens!“ Und natürlich werden neben den musikalischen Genüssen auch Kulinarisches und kühle Getränke auf dem Platz angeboten.