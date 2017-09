Vier Container brennen in einer Nacht

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag sorgte eine Reihe von brennenden Papiercontainern im Innenstadtbereich von Bockenem dafür, dass die Freiwillige Feuerwehr ausrücken musste. Gegen 2.45 Uhr ging der erste Alarm ein, weil der Container in der Langen Burgstraße brannte. Die Flammen waren noch nicht ganz erloschen als die Feuerwehr um 3.06 Uhr in die Mahlumer Straße, an der Zufahrt zum Freibad, beordert wurde um den dortigen, ebenfalls brennenden Papiercontainer zu löschen. Auch hier musste die Brandbekämpfung schnell von statten gehen, im Ulmenweg, Einmündung Clara-Schumann-Weg, wurde eine Anwohnerin um 3.17 Uhr durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen und stellte beim Blick aus dem Fenster lodernde Flammen aus dem dort stehenden Altpapiercontainer fest. Auch dieses Feuer hatten die sieben Mitglieder der Bockenemer Feuerwehr schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Auch die Polizei Bad Salzdetfurth war mit zwei Streifenwagen vor Ort und fahndete nach den Brandstiftern. Aufgrund der Örtlichkeiten und Zeitabstände wurde der Eindruck erweckt, dass der oder die Feuerleger auf ihrem Heimweg aus der Innenstadt oder vom Busbahnhof nach Hause die Container in Brand setzten was für sie offensichtlich lediglich einen Streich darstellte. Dieses ist in keinem Fall als Streich von der Feuerwehr und der Polizei verstanden worden, an den Container ist Sachschaden entstanden und seitens der Polizei werden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Nach einiger Zeit der Ruhe rückte die Feuerwehr wieder ein, bis sie um 5.15 Uhr erneut aus dem Schlaf gerissen und alarmiert wurden. Als vierter und letzter Container brannte nun auch der in der Ortshäuser Straße Einmündungsbreich, An den Teichhöfen. Auch dieses Feuer wurde durch die Männer der Feuerwehr schnell gelöscht. Aufgrund der Vielzahl der Tatorte geht die Polizei davon aus, dass Zeugen die oder den Feuerteufel bei der Tatbegehung beobachten haben könnten. Etwaige Beobachtungen und Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer (05063) 901115.