Von Flohmarkt bis Handwerk

Bockenem : Buchholzmarkt |

Martinimarkt am kommenden Sonntag / Noch Anmeldungen für den Flohmarkt möglich

Am Sonntag, 12. November, ab 11 Uhr, präsentiert der Verein „Bockenem mein Ziel“ den traditionellen Martinimarkt. Der Martinimarkt umrahmt in der Innenstadt schon seit 1980 den verkaufsoffenen Sonntag. An diesem Tag haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet und halten für die Besucher und Kunden etwas Besonderes bereit.

Der Bockenemer Martinimarkt ist einer der ältesten im Landkreis. Den Jahrmarkt der Stadt Bockenem, der am Martinstag gehalten wurde, gibt es allerdings schon seit über 100 Jahren. Er ist dann allerdings in den 60er-/70er-Jahren eingeschlafen. Vor über 35 Jahren wurde er von der damaligen Werbegemeinschaft wieder zum Leben erweckt. Dadurch wurde damals für die Bockenemer Geschäfte ein verkaufsoffener Sonntag erst möglich gemacht. Eine solche Genehmigung war zur damaligen Zeit eine absolute Ausnahme.

Der Martinimarkt startete damals mit nur vier bis sechs Verkaufsständen auf dem Buchholzmarkt. In den folgenden Jahren erweiterte man den Markt und die Königstraße und Bönnierstraße konnten mit eingebunden werden. Der Markt entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren zusehends. Heute bietet der Markt mit zirka 70 bis 80 Ständen ein breit gefächertes Angebot. Auch in diesem Jahr wird von Kunsthandwerkern über Hobbyanbieter und altem Handwerk, bis hin zu Geschenkideen sowie eine Auswahl an Dekorationen für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit angeboten. Glühwein-, Grill- und Imbissstände mit vielerlei kulinarischen Leckereien laden zum Verweilen ein, von Süß bis Herzhaft ist alles vertreten.

Auch die örtlichen Vereine sind mit mehreren Ständen teil. Für die kleinen Besucher stehen zum Beispiel das beliebte Bungee-Trampolin, Kinderschminken, Kinderkarussell und Wurfbuden bereit. Technikinteressierte können sich das Turmuhrenmuseum ansehen, dass in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert. Die etwas älteren Kinder können beim kostenlosen Flohmarkt ihre überzähligen Spielzeuge und anderen zu Geld machen. Der Flohmarkt findet im Bereich der Steintorsraße sowie dem dortigen Parkplatz statt. Hierfür sind auch kurzfristige Anmeldungen noch bei Henning Deppe (05067-5009) oder Frank Ebeling (05067-697557 sowie per Mail an Frank.Ebeling@ vgh.de) möglich.

Um 16 Uhr findet oberhalb der Sitzmulde die Kunden-Karten-Verlosung statt. Nach dem Laternenumzug, der um 17.30 Uhr an der Sitzmulde auf dem Buchholzmarkt startet, endet der Markt gegen 18.30 Uhr. Begleitet wird der Umzug von der Jugendfeuerwehr. Alle Kinder aus dem Stadtgebiet und natürlich auch darüberhinaus, sind dazu eingeladen und werden auch eine kleine Überraschung erhalten. DJ Tom von aigenArt wird den Tag über für die musikalische Begleitung sorgen.