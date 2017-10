DRK-Ortsverein Bockenem ist auch in diesem Jahr wieder Sammelstelle / 11,5 Millionen Päckchen gingen im vergangenen Jahr auf die Reise

Seit dem vergangenen Sonntag bis zum 15. November können wieder Päckchen für Kinder in Not gepackt werden. Wie schon in den vergangenen Jahren ist der DRK-Ortsverein Bockenem wieder offizielle Sammelstelle für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Diese Weltweite Hilfsaktion für Kinder gibt es nun schon seit 22 Jahren. Allein im Jahr 2016 wurden fast 11,5 Millionen Päckchen weltweit gepackt. Aus Deutschland gingen etwa 400.000 gepackte Schuhkartons auf die meist lange Reise.Die Empfängerländer sind unter anderem Bulgarien, Rumänien, Weißrussland, Mongolei, Serbien, Slowakei, Ukraine und Polen. Die Kartons werden in enger Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden vor Ort an die bedürftigen Kinder verteilt. So bekommen einige Kinder das erste Geschenk in ihrem Leben und sind sehr stolz auf ihren eigene Schuhkarton mit den kleinen Geschenken.Mitmachen ist ganz einfach: Den Schuhkarton mit buntem Weihnachtspapier bekleben, den Deckel separat bekleben und den Karton offen zur Sammelstelle bringen. Dann entscheidet man sich für die entsprechende Altersklasse (zwei bis vier Jahre, von fünf bis neun Jahren oder zehn bis 14 Jahre) und das Geschlecht. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung (Mütze, Schal, Handschuhe), Spielsachen, kleines Kuscheltier, Schulmaterialien, Hygieneartikel und Süßigkeiten.Hinweise, was nicht in den Karton kommen sollte, sind dem Flyer zu entnehmen. Dieser liegt unter anderem in einigen Geschäften aus oder ist beim DRK-Ortsverein Bockenem zu bekommen. Dort erhält man auch einen vorgefertigten Karton, falls man keinen Schuhkarton hat, den man bekleben kann. In den Karton sind ausschließlich neue Gegenstände zu packen, da die Zollbestimmungen in den einzelnen Länder sehr unterschiedlich sind. Der so gefüllte Karton muss unverschlossen, da dieser in der Sammelstelle noch kontrolliert wird, und zusammen mit eine Spende von acht Euro beim DRK Bockenem in der Hindenburgstraße 6 in Bockenem abgegeben werden.Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder beim Bockenemer Ortsvereinsvorsitzenden Hans Werner Schleusener unter der Telefonnummer 0170-4859043.