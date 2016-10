„Weihnachten im Schuhkarton“ startet

DRK Bockenem ist eine der Sammelstellen für die Geschenk-Aktion

Der Startschuss ist gefallen: Von jetzt an haben Menschen in Deutschland Gelegenheit, einem Kind in Not Freude und Hoffnung zu schenken – indem sie sich an der weltweit größten Geschenk-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen.

In diesem Jahr findet die Aktion bereits zum 21. Mal statt. Der DRK-Ortsverein aus Bockenem beteiligt sich zum siebten Mal an dieser weltweiten Aktion.Freude schenken ist leicht: Einfach den Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben und das Päckchen mit Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 füllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Eingepackt werden dürfen nur Geschenke, die zollrechtlich in allen Empfängerländern erlaubt sind. Eine Packanleitung ist im Aktionsflyer zu finden, der an vielen Stellen in Bockenem ausliegt. Ist der Karton gepackt, kann er zusammen mit einer empfohlenen Spende von acht Euro für Abwicklung und Transport zu einer der rund 5.000 registrierten Abgabestellen gebracht werden. In Bockenem ist dies der DRK Ortsverein Bockenem in der Hindenburgstaße 6. Abgabeschluss ist der 15. November. Der Karton sollte nicht zugeklebt, sondern nur mit Gummiband verschlossen werden.Von den Sammelstellen aus gehen die Päckchen zur zentralen Sammelstelle nach Berlin und werden dann nach Osteuropa oder Zentralasien weiterbefördert. Dort werden die Schuhkartons von christlichen Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen verteilt. Diese organisieren, wenn erwünscht, eine Weihnachtsfeier und bieten ein Heft mit Geschichten aus der Bibel an. Die Verteilpartner arbeiten häufig mit Behörden und sozialen Einrichtungen zusammen.Im vergangenen Jahr freuten sich 402.360 Mädchen und Jungen über ein Geschenk aus Deutschland und Österreich. Weltweit wurden seit Beginn der Aktion 1993 über 153 Millionen Schuhkartons gepackt und in über 150 Ländern verteilt. Bereits vor der Aktion zeichnet sich ab, dass der Unterstützerkreis stetig wächst: Hunderte ehrenamtliche Sammelstellenleiter haben bereits zugesagt, die abgegebenen Geschenk-Päckchen kind- und zollgerecht zu verpacken und sie auf die Reise zu schicken. Auch viele Unternehmen unterstützen die Aktion des christlichen Hilfswerks Geschenke der Hoffnung e.V. mit Mitarbeiteraktionen oder stellen Sachspenden zur Verfügung.Passende Kartons gibt esauch beim DRK BockenemWer keinen passenden Schuhkarton zur Verfügung hat, der kann sich beim DRK einen vorbereiteten Karton abholen, den er dann füllen kann. Alle Infos und Videos zur der Aktion sind auch im Internet unter www.geschenke-der-hoffnung.org zu finden. bo/dhAbgabe der Päckchen sowie Geldspenden und weitere Infos bis zum 15. November beim DRK Ortsverein Bockenem, Hans Werner Schleusener, Hindenburgstraße 6 in Bockenem, Telefon 0170-4859043 oder E-Mail hwschleusener@t-online.de.