Weihnachtskonzert beginnt um 17 Uhr

Musik in der Vorweihnachtszeit hat in der evangelischen St.-Pankratius-Kirche in Bockenem eine jahrzehntelange Tradition.

Und der 3. Adventssonntag ist seit jeher ein fester Konzerttermin. So soll es auch in diesem Jahr sein. Am 11. Dezember erklingt in diesem Jahr bereits um 17 Uhr das diesjährige Weihnachtskonzert und nicht wie zum Beispiel auf den Flyern verkündet um 18 Uhr. Verschiedene Musikgruppen, Ensembles, Chorsänger und Solisten aus der Region werden sich klanglich vereinen. Es wirken mit: der Singkreis Diekholzen, der Kirchenkreis-Posaunenchor, der Posaunenchor der Christus-Kirche Hildesheim-Moritzberg unter der Leitung von Dominik Reinhard, ein Streich-Ensemble unter der Leitung von Simon Zapf, Till Hieronymus (Oboe), Sonja Krause (Solo-Sopran), Flöten- und Kirchenchor der Kantorei an St. Pankratius Bockenem mit Gästen. Die musikalische Leitung haben Juliane Pompe und Kirchenkreiskantor Christoph Pannek. Eintritt wird nicht erhoben. Am Ausgang wird um eine Spende für die kirchenmusikalische Arbeit an St. Pankratius gebeten.