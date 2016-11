Weihnachtsmarkt beim SV Bockenem 2007 erstmals mit Sportartikelbasar

Wie schon seit mehreren Jahren lädt die Jugendabteilung des SV Bockenem 2007 am ersten Sonnabend im Dezember alle Mitglieder und Freunde des Vereins zum Weihnachtsmarkt in und an das Vereinsheim in der Karl-Binder-Straße ein.

So auch in diesem Jahr am Sonnabend, 3. Dezember. Beginn ist um 15.30 Uhr. Die einzelnen Mannschaften haben wieder viel vorbereitet. Vom Ponyreiten zu Beginn bis zum „Lichterlauf“ wird einiges geboten.Neu ist in diesem Jahr ein Sportartikelbasar. Dort können alle Vereinsmitglieder ihre noch gut erhaltenen aber nicht mehr gebrauchten Sportartikel anbieten. Da sind sicher einige Schnäppchen zu bekommen. Natürlich wird auch der Weihnachtsmann wieder vorbeischauen. Für Essen und Trinken ist selbstverständlich ebenfalls gesorgt.