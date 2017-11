Weitere 1.000 Euro gespendet

Insgesamt wurden in diesem Jahr bereits neun Vereine bedacht. Inklusive einiger weiterer Spenden kommen in diesem Jahr fast 5.000 Euro zusammen. Das freut natürlich auch Ursula Lother, die sich bei ihren Ehrenamtlichen sowie den Spendern und Käufern bedankt.Das Prinzip des AWO-Lädchens ist denkbar einfach: Die Bevölkerung spendet nicht mehr benötigte Kleidung, Spielzeug oder kleine Geschenke. Diese werden dann zu günstigen Preisen verkauft. Jeglicher Überschuss wird anschließend an soziale Einrichtungen gespendet. Seit der Eröffnung im August 2012 kam so schon eine fünfstellige Summe zusammen. Das Lädchen befindet sich auf dem Buchholzmarkt und hat immer dienstags und donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.