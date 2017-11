Zaubershow und Zaubergottesdienst

An diesem Wochenende wird es zauberhaft: der Zauberkünstler Kalibo kommt in den Ambergau. Auf Einladung des Kultur-Ladens präsentiert er am heutigen Sonnabend seine erfolgreiche Comedy-Zaubershow und fragt augenzwinkernd „Kann man DAVON leben?“. Er hat schon in über 70 Ländern gezaubert, zuletzt war er auch im Fernsehen als Zauberer der bekannten ARD-Serie „Verrückt nach Meer“ zu sehen. Kalibo ist ein moderner Vertreter seiner Zunft. Seine Magie kommt ohne Glitzerboxen und Kaninchen im Hut aus. Sein ausgezeichnetes Programm „Kann man DAVON leben“ verspricht originelle und verblüffende Zauberei gepaart mit erfrischender Comedy und einer guten Portion Selbstironie. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr in Mahlum im historischen Saal des Gasthauses Zur Linde statt. Die Abendkasse ist eine Stunde vor Beginn geöffnet, eine Karte kostet 15 Euro. Am morgigen Sonntag findet in der St. Pankratiuskirche ein Zaubergottesdienst statt. Diesen gestaltet Kalibo gemeinsam mit Claus-Ulrich Heinke. Kennengelernt haben sie sich auf einem Kreuzfahrtschiff, auf dem der frühere Citykirchenpastor als Kreuzfahrt-Seelsorger unterwegs war und ihn Kalibo mit seinem Show-Programm begeisterte. „Das Ergebnis war ein Zaubergottesdienst an Bord,“ erzählt Heinke. Beginn des besonderen Gottesdienstes ist morgen um 10 Uhr.