Gelungener Auftakt

Die ersten Spiele der diesjährigen Hallen-Fußballsaison sind absolviert

Der offizielle Startschuss der Sparkassen-Hallen-Masters 2017/2018 fiel kürzlich in der Ambergau-Sporthalle in Bockenem. Zu diesem Anlass sind wieder die kleinsten Fußballer angetreten. Ihre U7 hatten die Vereine JFV Süd 2014, SV Bockenem 07, SG Leinetal, PSV Grün-Weiß Hildesheim und 1. JFC AEB Hildesheim gemeldet. Die Hallenaufsicht übernahmen Stefan Hinz und Lars Rabsch vom ausrichtenden SV Bockenem 2007.„Die Kleinsten sind heute die Größten“, freute sich der Vater eines Minikickers. Mit Recht, denn 50 flinke und ehrgeizige Jungen und Mädchen tummelten sich fast drei Stunden lang auf dem Hallenparkett. Zu den Jüngsten zählten die vierjährigen Levy Plath (JFV Süd 2014) und der Torwart Linus Meinecke (SV Bockenem 07). Zahlreiche Eltern, Geschwister und Großeltern verfolgten die Spiele mit Begeisterung. Die Trainer gaben lautstarke Anweisungen was die Minikicker völlig kalt ließ. Es ging nicht um Tabellen und Punkte, „bei den U7-Mannschaften soll der Spaß am Fußball im Vordergrund stehen“, erklärte der Spielleiter Ralf Hamann bei der Begrüßung. Ihren Spaß hatten die Kleinen auf jeden Fall, auch zur Freude der Ehrengäste und der Schiedsrichter Torsten Katze und Thomas Nowak. Geduldig nahmen sie die Kinder „an die Hand“ und erklärten ihnen die Fußballregeln.Vor dem Turnier verteilten der NFV-Kreisvorsitzende Detlef Winter und Karl-Heinz Krüger von der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine Fußbälle an die Mannschaftsführer, „damit die Kinder auch richtig trainieren können“, lachte Krüger. Beide freuten sich über eine volle Hütte und ermunterten die Eltern, ihre Kinder auch weiterhin zu unterstützen. Winter sagte: „Ohne Nachwuchs gibt es keinen Fußball.“ Krüger betonte, dass die Sparkasse den Sport auch weiterhin unterstützt – ganz besonders den Nachwuchs. Er wünschte allen Mannschaften in der kommenden Hallensaison spannende und faire Spiele.Mit exakt 130 Terminen hat der Kreisjugendausschuss die Hallenrunde planmäßig vorbereitet. In 17 Sporthallen treten 332 Juniorenmannschaften an, davon 26 im Bezirk und 23 Juniorinnen-Teams, davon drei im Bezirk. 30 verschiedene Ausrichter aus den Vereinen sorgen bis Mitte März 2018 für spannende Vor- und Endrundenspiele, wobei Fair Play aber das oberste Gebot unter den Spielern, den Trainern und auch den Zuschauern gelten sollte.Neben dem Auftakt mit der U7 fanden in der Bockenemer Ambergau-Sporthalle noch zwei weitere Spieltage statt. Die erste Runde der U8-Staffel 5 richtete der JFV Ambergau aus, die der U9-Staffel 4 der SV Bockenem 2007. Bei der U9 steht der SVB etwas überraschend vor den starken Söhldern auf dem ersten Platz.Sehr spannend ist es auch bei der U11. Dort stehen die Ambergauer und der SVB nur knapp hinter Spitzenreiter Wohldenberg auf den Plätzen zwei und drei.