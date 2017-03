Sporttag beim MTV Bockenem

Der MTV Bockenem veranstaltet am Sonntag, 2. April, von 15 bis 17.30 Uhr in der Ambergau-Sporthalle an der Mahlumer Straße einen Sporttag unter dem Motto „Fit durch das Jahr mit dem MTV Bockenem – wir bewegen den Ambergau“.

Verschiedene Übungsgruppen des Vereins geben in einer kleinen Vorstellung einen kleinen Einblick in die Vereinsarbeit. Unter anderem wird das Programm von der Baby- und Kleinkinderturn-Gruppe vorgestellt, aber auch die Tischtennissparte, Ju-Jutsu oder Leichtathletik stellen sich vor. An diesem Tag findet um 16.20 Uhr auch die Sportabzeichenverleihung für das Jahr 2016 statt. Unter der Leitung von Thomas Linde wird die Freiwillige Feuerwehr Bockenem das Sportprogramm musikalisch begleiten. Für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt.