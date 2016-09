26. Hallenbosselturnier in Bornhausen

MTV lädt vom 20. bis 22. Oktober ein / Vereine und Gruppen können sich anmelden

Der MTV Bornhausen steckt mitten in den Vorbereitungen für das beliebte Hallenbossel-Turnier, denn das inzwischen 26. Turnier dieser Art steht an und die aktive Bosselabteilung hofft auch in diesem Jahr wieder auf eine rege Beteiligung, mithin auf viele teilnehmende Mannschaften.

Ziel ist es erneut, bei sportlichem Treiben Gedanken auszutauschen und den Zusammenhalt der Vereine und Verbände zu pflegen. Als Termin ist das Wochenende vom 20. bis 22. Oktober vorgesehen. Die Vorrundenspiele sollen am Donnerstag- und am Freitagabend und die Endspiele dann Sonnabendnachmittag durchgeführt werden. Die Teilnehmerzahl in der Vorrunde ist begrenzt auf je 21 Mannschaften. Terminwünsche bezüglich des Spieltages werden nach Eingang der Anmeldungen vorgenommen. Jede Mannschaft besteht aus vier Personen, wobei jeder Verein durchaus mehrere Mannschaften melden können. Falls gewünscht, kann nach Absprache mit Rolf Werner an den Wochenenden vor dem Turnier in der Bornhäuser Turnhalle ein wenig geübt werden.Aber nicht nur die Erwachsenen sollen in sportlicher Weise ihre Geschicklichkeit mit der Bossel zeigen, auch für den Nachwuchs, das heißt für alle Jugendlichen bis zum 13. Lebensjahr, möchte der MTV Bornhausen wieder ein Turnier organisieren.Dieses soll dann am Donnerstag, 20. Oktober, von 16 bis 19 Uhr, ebenfalls in der Bornhäuser Turnhalle stattfinden. Weitere Informationen gibt es nach Eingang der Meldungen, Meldefrist ist der 17. Oktober, von Rolf Werner, Telefon (05381) 2195 oder Arthur Golke, Telefon (05381) 5936.