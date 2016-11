29. Hobbykünstlerausstellung und Adventsmarkt

Ein Besuch in Bornhausen am kommenden Wochenende dürfte sich lohnen

Die Bornhäuser Hobbykünstler laden auch in diesem Jahr zu ihrer traditionellen Ausstellung ein.

Es ist mittlerweile die 29. Veranstaltung dieser Art. Sie findet statt am Sonnabend, 26. November, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 12 bis 17 Uhr in der Bornhäuser Turnhalle.Auf die Besucher wartet wieder ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm, und das nicht nur bei den Hobbykünstlern, sondern auch beim Adventsmarkt mit seinen vielen Ständen. Wer noch auf der Suche nach Geschenken für das Weihnachtsfest ist, dürfte bei den Hobbykünstlern fündig werden. Das Angebot reicht von vielen Handarbeiten und Dekoartikeln über selbst gefertigte Kindertextilien und Körnerkissen bis hin zu Nistkästen für Insekten und Vögel, Honig aus Bornhausen, Leuchtkugeln sowie Glasritzkunst von Sarah Knauth. Des Weiteren werden kleine Aquarellbilder sowie Öl- und Acrylmalereien vorgestellt. Außerdem wird Hartmut Bohnhorst Trachtenschmuck und Knöpfe aus Geweihen präsentieren. Am Sonnabend wird außerdem Gertrud Wintel für die S.O.S.-Tierhilfe Seesen wieder Mistelzweige verkaufen.Die Hobbykünstlerausstellung und der Weihnachtsmarkt werden am Samstag um 14 Uhr mit einer Andacht durch Pfarrerin Claudia Falkenreck-Wünsche eröffnet; dazu spielt der Propsteiposaunencho