Bäume gesucht für „Weihnachtswald”

Draußen werden die Temperaturen herbstlich und langsam erwacht die Vorfreude auf die nahe Weihnachtszeit.

Auch in diesem Jahr sollen wieder festlich geschmückte Tannenbäume den inzwischen schon historischen Adventsmarkt auf dem Dorfplatz in Bornhausen verzaubern. Dafür werden von den beteiligten Vereinen geeignete Tannen oder Fichten dringend gesucht. Wer also einen oder mehrere Bäume anzubieten hat und diese spenden möchte, wende sich bitte telefonisch unter (05381) 2005 an Jürgen Rademacher in Bornhausen. Zusammen mit den dann geschmückten Marktbuden erwartet die hoffentlich zahlreichen Besucher wieder die anheimelnde Atmosphäre, die man nun schon seit Jahren im Bornhäuser Weihnachtswald erfühlen kann.