Benefizkonzert in Bornhäuser Kirche

Seesen: St.-Catharina-Kirche |

Spendenzweck gilt den Hochwassergeschädigten des Ortes

„Ein Dorf – ein Team – Bornhausen“: Unter diesem Motto startet am Sonntag, 27. August, um 15 Uhr in der St.-Catharina-Kirche ein Benefizkonzert zugunsten derjenigen Bewohner, die vom verheerenden Hochwasser schwer betroffenen sind. Veranstalter sind das Volkstümliche Blasorchester des MTV Bornhausen und die Bornhäuser „Kammerkrugsänger“ unter der Schirmherrschaft des evangelischen Pfarramtes Bornhausen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wurst vom Grill und Kaltgetränke warten nach dem Konzert auf dem Dorfplatz auf die Besucher. Der Kindergarten kümmert sich um Kaffee und Kuchen. Der Dank gilt den Sponsoren Bäckerei Brieske, Einkaufsmarkt Marquardt, Fleischerei Behnke sowie Trend Design Bornhausen (Verkauf von Jute-Taschen).

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, es wird jedoch um eine Spende gebeten. Der Erlös geht ohne Abzug an die Hochwasseropfer. Natürlich darf weiterhin auf das extra eingerichtete Konto DE 87278937600120966301 Stichwort „Hochwasserhilfe Bornhausen“ gespendet werden.