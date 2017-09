Bornhäuser Pfarrerehepaar im Amt bestätigt

Thorsten Wünsche und Claudia Falkenreck-Wünsche standen zur Wiederwahl

Die jüngsten Versammlung der Kirchenvorstände des evangelischen-lutherischen Pfarrverbands Bornhausen und Mechtshausen-Bilderlahe stand ganz im Zeichen der Wahl. Die Mitglieder mussten darüber abstimmen, ob das Pfarrerehepaar Thorsten Wünsche und Claudia Falkenreck-Wünsche die kommenden fünf Jahre weiter die Pfarrstelle ausfüllen wird. Das Ehepaar stellte sich zur Wiederwahl.Beide erhielten alle Ja-Stimmen der Anwesenden. Damit werden sie bis 2021 weiter im Amt sein. Mit ihrem einstimmigen Votum bestätigte die Versammlung auch die gute Arbeit der beiden Pfarrer während der vergangenen fünfzehn Jahre. Geleitet wurde die Versammlung der Kirchenvorstände von Propst Thomas Gleicher.Erste Gratulantinnen war eine spontane Abordnung von Bornhäuser Frauen, die Glückwünsche aussprachen und einen Blumenstrauß überreichten. Darüber hinaus hatten sie einen Korb mit „Vitaminen” dabei, damit Thorsten Wünsche und Claudia Falkenreck-Wünsche gestärkt die Arbeit in den kommenden Jahren in Angriff nehmen können, hieß es dazu. Claudia Falkenreck-Wünsche ist außerdem in den Asklepios Kliniken Schildautal Seesen in der Seelsorge tätig.Thorsten Wünsche und Claudia Falkenreck-Wünsche wohnen im Pfarrhaus in Bornhausen. Das historische Gebäude wurde im Jahr 1859 errichet.