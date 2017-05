Einbruch in eine Gaststätte

In der Zeit von Montagabend gegen 23 Uhr bis Dienstagmorgen um 7.10 Uhr drangen bislang unbekannte Täter nach Entfernen des Zylinderschlosses der Eingangstür in eine Gaststätte in der Neustädter Straße ein und brachen hier einen Spielautomaten auf.

Nach ersten Feststellungen wurden zahlreiche Packungen Zigaretten sowie Schein- und Münzgeld in derzeit nicht bekannter Höhe gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen im Bereich der Neustädter Straße beziehungsweise in der Nähe festgestellt haben oder andere Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: (05321) 3390 zu melden.