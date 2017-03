Falko Frank bleibt Vorsitzender

Mitgliederversammlung der CDU Bornhausen / Werner Feldmann neuer 2. Vorsitzender

Zur ersten Mitgliederversammlung des Jahres hatte der CDU-Ortsverband Bornhausen jetzt in das „Schützenhaus“ in Bornhausen eingeladen. Vorsitzender Falko Frank eröffnete die Versammlung und freute sich bei seiner Begrüßung über den guten Besuch. In seinem Rückblick streifte er den Zeitraum ab seiner Wahl zum 1. Vorsitzenden im Jahr 2014. Die Wanderung zum Hochbehälter mit Abschluss auf dem Hof Baxmann wurde ebenso sehr gut angenommen wie ein Grünkohlessen im Schützenhaus mit 44 Teilnehmern. Auch die in diesem Zeitraum stattgefundenen Kartoffelfeste waren wieder ein absoluter „Renner“. Aber auch das Thema Kommunalwahl im vergangenen September sparte Frank nicht aus. Obwohl er die meisten Einzelstimmen bekommen hatte, konnte die CDU zum ersten Mal seit 60 Jahren nicht als stärkste Fraktion den Ortsrat stellen. „Ich wünsche mir“, so appellierte Frank an die Anwesenden „dass sich unsere Mitglieder stärker zur örtlichen CDU bekennen. Nur so hat die Partei eine Zukunft im Dorf “. Und weiter: „Wir müssen uns als starke Opposition zeigen, die sich für Gemeinsamkeit und ein parteiübergreifendes Miteinander im Interesse des Dorfes einsetzt “.