Faschingssause kann morgen in Bornhausen starten

Wieder einmal ausverkauft / Die „Nachwuchsjecken“ feiern am Sonntag ebenfalls in der Turnhalle

Am Sonnabend, 18. Februar, wird im Seesener Ortsteil Bornhausen der„Fünften Jahreszeit“ gefrönt. Alle Restkarten sind verkauft. „Wir sind also ausverkauft“, freut man sich beim Veranstalter MTV Bornhausen und wer eine der begehrten Karten ergattert hat, darf sich auch in diesem Jahr erneut auf eine zünftige Faschingsfete freuen, die um 19.59 Uhr in der geschmückten Turnhalle neben dem Dorfgemeinschaftshaus beginnt. Einlass ist ab 19 Uhr. Für die „großen” Narren sorgt wieder die Braunschweiger Tanz- und Showband „The Funnies“ für die nötige Stimmung. Auch auf eine gut bestückte Tombola können sich die Narren freuen.Besonders hinweisen möchten die MTV-Verantwortlichen auf den einen Tag später stattfindenden Kinderfasching. Auch bei dieser Fete gibt es ein Rahmenprogramm und für die nötige Stimmung bei den Nachwuchsjecken sorgt ebenfalls die Band „The Funnies“. Das bunte Treiben beginnt am Sonntag, 19. Februar, um 14.59 Uhr an gleicher Stelle. Einlass ist ab 14 Uhr. Karten dafür gibt es an der Tageskasse. Für den Aufbau in der Turnhalle werden noch fleißige Hände benötigt. Wer Zeit hat, kann das „Aufbauteam“ am Freitag, ab 16 Uhr tatkräftig unterstützen.