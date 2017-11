Fast 300 gefiederte Schönheiten warten auf viele Besucher

Geflügelzuchtverein Seesen und Umgebung lädt in Bornhausen zur 92. Rassegeflügelschau ein

Alle Freunde der „gefiederten Schönheiten” lädt der Geflügelzuchtverein Seesen und Umgebung von 1899, der mit seinen Mitgliedern auf eine schon lange Vereinsgeschichte als heimatverbundener Verein zurückblicken kann, zu seiner inzwischen bereits 92. Rassegeflügelschau, mit zwei angeschlossenen Sonderschauen, am kommenden Wochenende in das Vereinsheim „Weiße Sandgrube” in Bornhausen ein. Gänse, Enten, Hühner,

Zwerghühner und Tauben Am Sonnabend, von 14.30 bis 18 Uhr, sowie am Sonntag, von 10 bis 17 Uhr, werden fast 300 interessante und schöne Hausgeflügelrassen, wie Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben aus verschiedenen Ländern, zu sehen sein. GZV-Vorsitzender Rainer Niedrich und sein Helferteam haben während der Woche die Ausstellungshalle wieder hergerichtet und geschmückt. Jetzt freuen sie sich auf hoffentlich viele Besucher.