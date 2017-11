Gleich drei Veranstaltungen an einem Ort

Bornhausen : Dorfplatz |

Der 16. Bornhäuser Adventsmarkt hat am 2. und 3. Dezember wieder einiges zu bieten

Wenn den Bäumen so langsam die bunt gefärbten Blätter ausgehen, die Tage kürzer und die Nächte länger werden, die Herbstfeste vorbei und die Kürbisse aufgegessen sind, dann merkt man, dass der Winter vor der Tür steht.

Weihnachtsmärkte gibt es dann unzählige, aber der Bornhäuser Adventsmarkt hat sich durch seinen ganz besonderen Zauber einen festen Platz in den Herzen seiner Besucher gesichert. Diese alljährlich auf dem Dorfplatz Bornhausens stattfindende Veranstaltung steht ganz oben auf der Beliebtheitsskala der vorweihnachtlichen Märkte im Seesener Stadtgebiet.

Das liegt natürlich am ausgesuchten kulinarischen Angebot, das von den örtlichen Vereinen in liebevoll geschmückten Marktbuden den Besuchern angeboten wird, als auch an der anhei­melnden Atmosphäre die man schon seit Jahren im Bornhäuser Weihnachtswald erfühlen kann.

Auch ein Besuch der großen Hobbykünstlerausstellung, Sonnabend, 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 12 bis 17 Uhr, in der Sporthalle und des Spielzeugbasars des Kindergartens, Sonnabend ab 15 Uhr und Sonntag ab 14 Uhr, sind Erlebnisse, die am ersten Adventswochenende auf die vorweihnachtliche Zeit einzustimmen vermögen.

Der Bornhäuser Adventsmarkt wird am Sonnabend offiziell unter Glockengeläut mit einer kurzen Andacht um 14 Uhr eröffnet. Neben dem Kaspertheater des Theatervereins, das am Sonnabend um 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr stattfindet, ist am Sonntagnachmittag um 16 Uhr als weiterer Programmpunkt ein Auftritt des Blasorchesters des MTV Bornhausen vorgesehen. Aus gut unterrichteten Quellen wurde in Erfahrung gebracht, dass sich auch der Nicolaus gegen 16.30 Uhr im Weihnachtswald einfinden und die Kinder beschenken wird.

Die Marktbude des HVV-Bornhausen wird anschließend, übrigens wie auch schon in den letzten beiden Jahren, noch bis zum 22. Dezember auf dem Dorfplatz stehen und allabendlich Glühwein und Bratwurst im Angebot haben.

Sicher ist jedenfalls, dass für jeden Besucher das richtige dabei sein wird und man pünktlich zum 1. Advent auf dem Bornhäuser Adventsmarkt den Stress des zurückliegenden Jahres vergisst und sich bei Glühwein, Jagertee, weihnachtlicher Musik und dem Duft der vielen leckeren Köstlichkeiten, der durch den geschmückten Tannenwald zieht endlich auf eine geruhsame und fröhliche Vorweihnachtszeit einstimmen kann.