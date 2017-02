„Hauptsache ihr habt Spaß“ – Party bis zum ersten Hahnenschrei

Riesenfaschings-Fete im Stadtteil Bornhausen / Tolle Stimmung und ganz viel Spaß

Ein ganzes Faschings-Wochenende stand der Seesener Stadtteil Bornhausen mal wieder restlos unter dem simpel wie einleuchtenden Motto: „Hauptsache ihr habt Spaß!“ Das bunte Faschingstreiben ist auch im nun schon sechsundzwanzigsten Jahr dieser langen Vereinsgeschichte, in der von vielen fleißigen Helfern immer wieder wunderbar geschmückten und zum Festsaal umfunktionierten Turnhalle, aus dem Vereinsleben nicht mehr weg zu denken. Das traditionelle Faschingsvergnügen hatte nicht nur die Bornhäuser in die „Narhallesen-Halle“ am Dorfplatz gelockt, auch viele Kernstädter und Gäste aus den umliegenden Ortschaften fühlten sich dort am Sonnabend wieder sichtlich wohl. Das freute denn auch ganz besonders Frank Langer, den 1. Vorsitzenden des MTV Bornhausen, der pünktlich um 19.59 Uhr die große Faschingsfete eröffnete und wie gewohnt ein volles „Narrenhaus“ begrüßen konnte.Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Print-Ausgabe vom 22. Februar 2017.