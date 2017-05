In Bornhausen steigt der 3. Dorfflohmarkt

Nach den erfolgreichen Vorläufern ist es nun wieder so weit: Der nunmehr 3. Bornhäuser Dorf- beziehungsweise Garagenflohmarkt findet am Sonntag, 18. Juni, statt.

Wie der Name schon sagt, haben die Besucher die Möglichkeit, an vielen Ständen, die im ganzen Dorf verteilt sind, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zu stöbern. Alle teilnehmenden Stände sind mit Luftballons markiert und dort gibt es auch Laufkarten mit allen Teilnehmern. Wer noch gerne mitmachen möchte, kein Problem: Claudia Oppermann-Kiehne nimmt unter der Telefonnummer (05381) 4904639 noch Anmeldungen entgegen.