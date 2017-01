In Bornhausen wird wieder kräftig Fasching gefeiert

Eintrittskarten gibt es vor und nach der Jahreshauptversammlung des MTV an diesem Freitag

Wenn in Seesen und Umgebung die „Fünfte Jahreszeit“ eingeläutet wird, dann rückt Bornhausen wieder in den Blickpunkt der Närrinnen und Narren. Die Faschingsfete des MTV Bornhausen zählt mittlerweile zu den Höhepunkten in der Karnevalszeit der Vorharzstadt Seesen. Und am 18. und 19. Februar soll wieder kräftig gefeiert werden.Für Stimmung sorgt in diesem Jahr erneut die Tanz- und Showband „The Funnies“ aus Braunschweig. Klar, dass der rührige Verein wiederum für ein fetziges Rahmenprogramm mit vielen Künstlern sowie für eine gut bestückte Tombola gesorgt hat. Für die „großen“ Närrinnen und Narren beginnt das bunte Treiben am Samstag, 18. Februar, ab 19.59 Uhr in der Turnhalle neben dem Dorfgemeinschaftshaus. Einlass ist um 19 Uhr.Apropos: Karten für die große Faschingsfete gibt es im Dorfgemeinschaftshaus vor und nach der Jahreshauptversammlung des MTV Bornhausen am kommenden Freitag, 27. Januar. Mögliche Restkarten sind dann eventuell noch ab Montag, 30. Januar, bei trend-DESIGN in Bornhausen, Neustädter Straße 44, während der Geschäftszeiten zu haben.Besonders hinweisen möchten die MTV-Verantwortlichen auf den am Sonntag stattfindenden Kinderfasching. Auch bei dieser Fete gibt es ein Rahmenprogramm. Das bunte Treiben beginnt am Sonntag, 19. Februar, um 14.59 Uhr an gleicher Stelle. Eintrittskarten sind an der Tageskasse erhältlich.