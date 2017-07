MTV-Hornets starten in den Punktspielbetrieb

Darts-Sportgruppe des MTV Bornhausen feiert einjähriges Bestehen

Die Darts-Sportgruppe des MTV Bornhausen, die „Hornets”, feiern aktuell ihr einjähriges Bestehen.

Rechtzeitig zu diesem Anlass wurde die Spielanlage in der Gaststätte „Zum Pflug“ so ausgebaut, das sie auch dem Punktspielbetrieb gerecht wird. Der Dank der Akteure gilt dabei der Fa. Probst und Rademacher, die den fachmännischen Bau der Anlage übernommen hat, der Fa. Frank und PP-Service, die die notwendige Beleuchtung und die Fangringe gesponsert haben und ein besonderer Dank geht an die Fa. Gerd Gladisch, welche die Kosten für zwölf nagelneue Trikots übernommen hat. Die Darts-Sportgruppe erfreut sich immer größerer Beliebtheit und umfasst mittlerweile schon sechzehn aktive Spieler, so dass eine Punktspielteilnahme mit zwei Mannschaften ab August 2017 starten kann. Gäste und Interessierte sind beim Trainingsabend, der immer mittwochs in der Gaststätte „Zum Pflug“ in Bornhausen von 18.30 bis zirka 20.30 Uhr stattfindet, gern gesehen.