Neuer Standort für Müllumschlagstation gesucht

Perspektivisch wird nach einer Lösung in Seesen gesucht, denn in Bornhausen geht es nicht mehr

Wer in und um Seesen Wertstoffe und Restabfälle wie Altreifen, Baumischabfälle, Elektro- und Elektronikschrott entsorgen will, packt seinen Kofferraum oder den Hänger voll und fährt nach Bornhausen. Bekanntlich ist hier eine von insgesamt drei sogenannter Müllumschlagstationen im Landkreis Goslar zu finden. Doch in Bornhausen kommt Bewegung hinein, denn perspektivisch suchen die Kreiswirtschaftsbetriebe (KWB) einen neuen Standort. Darüber wurde in der jüngsten Goslarer Kreistagssitzung informiert.„Die Betriebsleitung der Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar wird ermächtigt, ein geeignetes Grundstück, als Standort für den Aufbau einer neuen Müllumschlagstation Seesen zu suchen“, heißt es im Beschluss. Grund für den Umzug sind auch Fehlplanungen, die bis in die Jahre 1992 und 1993 zurückreichen. Damals wurde der Bau der Bornhäuser Müllumschlagstation geplant. Die Verantwortlichen hatten sich im Zuge dessen gegen eine 50 Zentimeter starke, mineralische Dichtungsschicht unterhalb der Kunststoffdichtungsbahn ausgesprochen. Und das, obwohl solch eine Schicht bereits im Entwurf des TA Siedlungsabfall gefordert war. Vereinfacht gesagt, erhalten die Verwaltungen hier eine Regelung, wie sie das Abfallgesetz umsetzen sollen. Der Entwurf dieser Verwaltungsvorschrift lag seit 1991 vor, sie trat aber erst vier Monate nachdem die Baugenehmigung für Bornhausen erteilt wurde in Kraft. Fakt ist aber auch, die damaligen Verantwortlichen hätten davon wissen können, denn wie es in der Begründung des Kreistagsbeschlusses heißt, hatte das staatliche Amt für Wasser und Abfall auf die Dichtungsschicht in seiner Stellungnahme hingewiesen. So wurde die Müllumschlagstation eben ohne die vorgeschriebene Dichtungsschicht gebaut. Das solche in Bornhausen fehlt, wurde den KWB schwarz auf weiß durch das heutige, zuständige Gewerbeaufsichtsamt bestätigt. Nun gilt es, dies wieder wett zu machen. Ohne Folgen bleibt das nicht.