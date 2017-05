Noch neun Proben bis zur Aufführung

Proben zum „Luther-Musical“ in Bornhausen fröhlich gestartet

Fast 50 Kinder und Jugendliche spielen und singen mit beim „Luther-Musical“, das anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums in der St. Catharina Kirche in Bornhausen am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr, aufgeführt wird.

Darüber hinaus wird es ein kleines Orchester geben. Es gibt ein Team von Jugendlichen und Erwachsenen, die das Projekt und die Spielenden betreuen und natürlich viele weitere kreative Hände im Bereich Bühnenbau, Catering, Kulissen- und Requisiten. Weitere unterstützende Kräfte können sich im Pfarramt unter der Telefonnummer: (05381) 5083 oder bei U. Hanelt unter der Telefonnummer: (05381) 48884 melden.Bis zur Aufführung im September sind noch neun Proben geplant, die sonnabends von 10.30 bis 12 Uhr in der St. Catharina Kirche stattfinden sollen. Bis zu den Sommerferien finden noch vier Proben statt unter anderem am 6. Mai, 13. Mai sowie am 10. Juni und am 17. Juni. Im August gehen die Proben an folgenden Sonnabenden weiter: 12. und 19. August. Im September finden die letzten beiden Proben am 2. und 9. September statt.Den gesamten Artikel lesen Sie in der gedruckten Ausgabe vom 5. Mai 2017.