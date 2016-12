„Schenke ein Lächeln jeden Tag, denn es kommt zu dir zurück!”

Stimmungsvolle Senioren-Weihnachtsfeier in geschmückter Turnhalle von Bornhausen

Für gute Unterhaltung war zur traditionellen Bornhäuser Senioren-Weihnachtsfeier reichlich gesorgt.

Am 3. Adventssonntag fanden gut 110 Senioren und Seniorinnen, in der vom MTV Bornhausen aus Anlass der Kinderweihnachtsfeier noch stimmungsvoll dekorierten Turnhalle, einen Platz. Der Ortsrat hatte zu Kaffee, Kuchen und Getränken eingeladen und angesichts der festlichen Atmosphäre war Ortsbürgermeister Detlef Gelbe die Freude ins Gesicht geschrieben, als er bei der Begrüßung feststellte: „Ich freue mich, dass unsere Weihnachtsfeier wieder einen so großen Anklang gefunden hat.“ Weiter stellte er sich den älteren Einwohnern mit den Worten vor: „Ich bin der Neue und wünsche mir, dass wir gemeinsam ein paar schöne Stunden verleben und gute Gespräche führen.”Den Rest des Artikels können Sie in der Ausgabe vom 13. Dezember im Beobachter lessen.